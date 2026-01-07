Sábado – Pense por si

Pets

Criatividade de Pharrel Williams reinventa moda canina para a exclusiva Louis Vuitton

A Dog Collection 2026 mistura tradição, funcionalidade e muito estilo.

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
07 de janeiro de 2026 às 12:54
Louis Vuitton lança Dog Collection 2026 e reforça aposta na moda canina
Louis Vuitton lança Dog Collection 2026 e reforça aposta na moda canina

Atenção tutores: a Louis Vuitton tem novas peças e acessórios para deixar os patudos cheios de estilo. A marca francesa acaba de apresentar a Dog Collection 2026, uma linha de acessórios de luxo pensada para tutores que querem levar o requinte para os passeios com o patudo. Sob a direção criativa do artista Pharrell Williams, a coleção traduz os códigos clássicos da casa como viagem, funcionalidade e o icónico monograma para o universo canino contemporâneo.

Leia mais no .

Tópicos Universidades Crime lei e justiça Louis Vuitton Pharrell Williams Dog
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Criatividade de Pharrel Williams reinventa moda canina para a exclusiva Louis Vuitton