Zero desperdício! Zoo de Berlim surpreende animais com... árvores de Natal

Os responsáveis pelo jardim zoológico da capital alemã reaproveitaram pinheiros naturais que sobraram do comércio e ofereceram-nos a vários animais.

SÁBADO 07 de janeiro de 2026 às 14:35
No Jardim Zoológico de Berlim, o Natal não acaba em dezembro. Elefantes, renas, bisontes e até um panda gigante receberam, já em janeiro, um presente especial: árvores de Natal naturais que não chegaram a ser vendidas no comércio local, reaproveitadas como lanches e brinquedos dentro dos recintos. As imagens que já correm o mundo mostram os animais a cheirar, empurrar e destruir os pinheiros, na mais pura felicidade.

