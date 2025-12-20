Sábado – Pense por si

O calendário mais fofo do País! Charlie e Óscar, os patudos do quartel de Areosa, são as estrelas da companhia... e não só

A iniciativa, pensada para aproximar a corporação de bombeiros da comunidade, já rendeu mais de 400 vendas e muitas partilhas nas redes sociais.

SÁBADO 20 de dezembro de 2025 às 08:00
Óscar e Charlie são, oficialmente, as novas "estrelas" dos Bombeiros Voluntários de Areosa-Rio Tinto, em Gondomar. Os dois patudos aparecem em destaque no calendário de 2026 da corporação, uma iniciativa que já ultrapassou as 400 unidades vendidas. 

O calendário junta o lado operacional dos bombeiros ao fator fofura dos animais, numa altura em que os corpos de bombeiros voluntários continuam muito dependentes do apoio da comunidade. Leia o artigo completo no site da .

