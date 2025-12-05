Já não sabe o que cozinhar para o seu patudo? Prepare-se, vem aí o primeiro programa de culinária para cães em Portugal

Estreia dia 13 de dezembro na SIC e OPTO, e dia 14 na SIC Mulher.

Está a chegar "Bone Appétit", o primeiro programa de culinária para cães em Portugal

A partir de 13 de dezembro, os amantes de cães ganham um novo ponto de encontro na SIC. "Bone Appétit", apresentado por Andreia Rodrigues, é o primeiro programa de culinária pensado para patudos, com receitas especiais, conversas emotivas e uma forte vertente solidária.

O talk show de culinária terá 10 episódios de 15 a 20 minutos, cada um com um chef convidado, que recebe em estúdio um "cãovidado" e o respetivo tutor. Juntos, cozinham receitas criadas especialmente para cães, pensadas para momentos especiais como aniversários, ocasiões festivas ou fins de semana em família, sem nunca substituir a alimentação habitual dos animais. Todas as receitas contam com supervisão veterinária, para garantir que aquilo que chega à taça é, além de apetitoso, nutricionalmente adequado para os cães.

