Há patudos que já são considerados 'cães-presidentes'! Mas que moda é esta que está a encantar os Estados Unidos? Contamos tudo!

De Austin a Nova Iorque, as eleições para "cão-presidente" mostram como a política pode ser levada a sério, com muito humor e focinhos fofos pelo meio.

29 de janeiro de 2026 às 10:30
Mo Bamba, o primeiro mayor canino de Austin, Texas.
Max III, Dog Mayor de Idyllwildm, na Califórnia
Boone, o Dog Mayor de Rabbit Hash, no Kentucky
Simon, o Dog Mayor de Nova Iorque
Em várias cidades pelo mundo, a política está oficialmente a incluir cães e os eleitores estão a adorar. Os "cães-presidentes" e "dog mayors", eleições simbólicas onde os candidatos têm quatro patas, muito carisma e plataformas eleitorais que vão deste ter mais bocas de incêndio na rua a mais biscoitos para todos. Lá fora, este tipo de iniciativa tem ganho dimensão e, em alguns casos, campanhas mais renhidas do que muitas disputas entre humanos.

