Sábado – Pense por si

Pets

Chinchilas: tudo o que precisa de saber antes de adotar um destes roedores adoráveis

São macias, curiosas e cheias de energia. Mas há exigências que todos os tutores devem conhecer.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
Chinchilas: tudo o que precisa de saber antes de adotar um destes roedores adoráveis
SÁBADO 15 de setembro de 2025 às 22:35
Chinchilas: tudo o que precisa de saber antes de adotar um destes roedores
Chinchilas: tudo o que precisa de saber antes de adotar um destes roedores

As chinchilas conquistam corações com os seus olhos grandes, o pelo incrivelmente macio e a personalidade curiosa. Mas, apesar de adoráveis, não são animais de estimação para qualquer pessoa: exigem cuidados específicos e um compromisso a longo prazo. Se está a pensar crescer a família com uma chinchila, aqui ficam cinco dicas fundamentais.

Leia o artigo na integra no site da .

Artigos Relacionados
Tópicos Animais Crime lei e justiça
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Chinchilas: tudo o que precisa de saber antes de adotar um destes roedores adoráveis