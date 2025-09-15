Sábado – Pense por si

O seu cão tem explosões súbitas de energia e corre de forma descontrolada? Saiba as razões desse comportamento e o que significa

O fenómeno dos "zoomies" é mais comum do que possa pensar.

SÁBADO 15 de setembro de 2025 às 10:19
Se vive com um cão, é bem possível que já tenha testemunhado aquele momento em que, de repente, o animal dispara em corridas frenéticas pela casa, pelo jardim ou pelo parque, com saltos, curvas apertadas e uma energia quase incontrolável. Este fenómeno tem até um nome científico: FRAPs (Frenetic Random Activity Periods), mais conhecidos como "zoomies". Saiba porque acontecem! 

Os "zoomies" são explosões súbitas de energia, nas quais o cão corre a toda a velocidade, geralmente em círculos ou trajetórias caóticas, durante alguns minutos. Depois, quase sempre, o cão volta ao estado normal, muitas vezes ofegante, mas relaxado.

