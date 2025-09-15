O seu cão tem explosões súbitas de energia e corre de forma descontrolada? Saiba as razões desse comportamento e o que significa

Se vive com um cão, é bem possível que já tenha testemunhado aquele momento em que, de repente, o animal dispara em corridas frenéticas pela casa, pelo jardim ou pelo parque, com saltos, curvas apertadas e uma energia quase incontrolável. Este fenómeno tem até um nome científico: FRAPs (Frenetic Random Activity Periods), mais conhecidos como "zoomies". Saiba porque acontecem!

Os "zoomies" são explosões súbitas de energia, nas quais o cão corre a toda a velocidade, geralmente em círculos ou trajetórias caóticas, durante alguns minutos. Depois, quase sempre, o cão volta ao estado normal, muitas vezes ofegante, mas relaxado.

Leia mais no Pets and Company