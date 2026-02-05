Afinal, quem manda aqui? Perceba de que forma os cães escolhem o 'líder' da casa

Na cabeça de um cão, liderança não tem nada a ver com gritar mais alto. Tem tudo a ver com calma, consistência e confiança.

Afinal, quem manda aqui? Saiba como é que os cães escolhem o "líder" da casa

Se vive com um cão, já deve ter reparado numa coisa curiosa: ele não trata toda a gente da mesma maneira. Obedece mais depressa a uma pessoa, segue outra para todo o lado e ignora solenemente aquela que jura que é a dona da casa. Coincidência? Nem por isso. Na verdade, os cães não escolhem um líder com base em cargos, títulos ou volume de voz. A decisão é muito mais subtil e, às vezes, surpreendente.

