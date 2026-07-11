Os seus cães gostam de ir à praia? Conheça 8 praias portuguesas que são pet-friendly

Em Portugal existem várias praias que permitem a entrada de cães, com espaços preparados para receber patudos e tutores de forma confortável e responsável.

Durante os dias de calor intenso, há muitos cães que ficam bem com uma sombra e água fresca, mas há outros que não conseguem passar sem um bom mergulho. A verdade é que cada vez mais praias portuguesas têm criado condições para receber animais de companhia, permitindo que os patudos também façam parte dos dias de verão. E, por isso, hoje apresentamos-lhe oito praias de norte a sul do País, onde pode desfrutar do verão na companhia do seu melhor amigo.

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