Sábado – Pense por si

Pets

A Chiclete já decidiu! A 'batalha' pela (re)conquista da poltrona reclinável de Nuno Markl

O humorista Nono Markl partilhou a sua luta com a patuda Chiclete nas redes sociais e arrancou muitos sorrisos dos seguidores.

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
A Chiclete já decidiu! A 'batalha' pela (re)conquista da poltrona reclinável de Nuno Markl
SÁBADO 12 de julho de 2026 às 10:46
Adicione como fonte preferencial no Google
A Chiclete já decidiu! A poltrona reclinável de Nuno Markl tem nova dona
A Chiclete já decidiu! A poltrona reclinável de Nuno Markl tem nova dona Instagram Nuno Markl

Há batalhas que simplesmente não se conseguem vencer. Que o diga Nuno Markl, que esta semana partilhou nas redes sociais mais um episódio hilariante da convivência com a sua cadela, Chiclete. O motivo? A descoberta de um novo local de eleição para as sestas: a poltrona reclinável do humorista.

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos chiclete Poltronas poltrona cadelas Nuno Markl
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

A Chiclete já decidiu! A 'batalha' pela (re)conquista da poltrona reclinável de Nuno Markl