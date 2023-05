Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. O comediante australiano Jim Jefferies passa por Lisboa esta sexta-feira, 12 de maio, para apresentar a Give ‘Em What They Want Tour. O espetáculo de stand up do criador das séries Legit e The Jim Jefferies Show vai acontecer no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, às 21h. Os bilhetes custam entre €26 a €95.





vivenciam a invasão russa, os bombardeamentos aéreos e a exposição à artilharia . Os bilhetes custam €7. Pode consultar toda a informação disponível no





Silence, Silence, Silence, Please DR

3. Com a chegada do calor, damos as boas-vindas aos tão aguardados festivais. Os fãs de jazz não podem perder a edição deste ano do Festival Amadora Jazz, com a presença de nomes nacionais e internacionais como John Scofield, Luke Stewart "Silt Trio", Maria João & Carlos Bica Quarteto e Ricardo Toscano Trio. O evento realiza-se entre os Recreios da Amadora, o Cineteatro D. João V e o Auditório de Alfornelos, até domingo, 14 de maio.





John Scofield REUTERS/Darrin Zammit Lupi



4. Os Glockenwise apresentam o novo disco Gótico Português (2023) na Culturgest, em Lisboa, esta sexta-feira, 12. O primeiro disco da banda foi lançado em 2011 e chama-se Building Waves. Seguiu-se Leeches (2013), Heat (2015) e Plástico (2018), o primeiro disco dos Glockenwise em português. Gótico Português é o quinto álbum de estúdio da banda de rock nascida em Barcelos. Os bilhetes para o concerto estão à venda por €15 e pode consultar toda a informação disponível no site

