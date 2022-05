Os 5 momentos mais marcantes de Portugal na Eurovisão

Portugal sobe hoje ao palco do Festival Eurovisão da Canção, para disputar, com 25 outros países, um lugar na final da competição musical europeia. Maro, que conquistou a vitória no Festival da Canção português com o tema Saudade, Saudade, prepara-se para ocupar um lugar entre os grandes intérpretes nacionais a pisar o maior palco televisivo da Europa.