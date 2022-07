MEO Marés Vivas: o regresso do festival que agrada a todos

Ansiedade é o estado que domina por estes dias Jorge Lopes. O diretor do MEO Marés Vivas está a contar as horas para o início de uma edição que ficou em suspenso com a Covid-19. De lá para cá, o novo recinto ganhou forma, permitindo alargar o leque de experiências no festival, alguns nomes mantiveram-se e outros foram somados a um cartaz que agrada a todas as idades e gostos: “Quer se goste mais de um estilo ou de outro, há sempre um artista por dia para cada estilo.” Preparámos-lhe um guia com todos os pontos fortes do festival, para que nada lhe passe ao lado.