Morreu Hermeto Pascoal, "o bruxo dos sons"

O músico brasileiro tinha 89 anos. Era um dos mais admirados e consagrados músicos brasileiros e foi pioneiro no uso dos sons da natureza na sua música.

Morreu o músico brasileiro Hermeto Pascoal, um pioneiro da música experimental no Brasil. O músico vencedor de três Grammy Latinos, morreu no sábado aos 89 anos, no Rio de Janeiro, anunciou em comunicado o Hospital Samaritano Barra, onde o multi-instrumentista e compositor estava internado.

A família do músico, por seu lado, comunicou a morte de Hermeto Pascoal nas redes sociais, afirmando que "a sua passagem para o plano espiritual" se fez "com serenidade e amor", "cercado pela família e por companheiros de música". "No exato momento da passagem, seu grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira. A música universal segue viva", lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.

A agenda do músico brasileiro passava igualmente pelos palcos portugueses, ao longo do próximo trimestre, nomeadamente da Culturgest, em Lisboa, da Braga'25 - Capital Portuguesa da Cultura, e do Teatro Viriato, em Viseu.

Ao longo da sua carreira tocou com Miles Davis, Chick Corea ou Elis Regina.