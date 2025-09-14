Sábado – Pense por si

Música

Morreu Hermeto Pascoal, "o bruxo dos sons"

O músico brasileiro tinha 89 anos. Era um dos mais admirados e consagrados músicos brasileiros e foi pioneiro no uso dos sons da natureza na sua música.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
Diogo Barreto , Lusa 14 de setembro de 2025 às 10:28
Hermeto Pascoal, músico brasileiro, faleceu aos 89 anos
Hermeto Pascoal, músico brasileiro, faleceu aos 89 anos Sábado

Morreu o músico brasileiro Hermeto Pascoal, um pioneiro da música experimental no Brasil. O músico vencedor de três Grammy Latinos, morreu no sábado aos 89 anos, no Rio de Janeiro, anunciou em comunicado o Hospital Samaritano Barra, onde o multi-instrumentista e compositor estava internado.

A família do músico, por seu lado, comunicou a morte de Hermeto Pascoal nas redes sociais, afirmando que "a sua passagem para o plano espiritual" se fez "com serenidade e amor", "cercado pela família e por companheiros de música". "No exato momento da passagem, seu grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira. A música universal segue viva", lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.

A agenda do músico brasileiro passava igualmente pelos palcos portugueses, ao longo do próximo trimestre, nomeadamente da Culturgest, em Lisboa, da Braga'25 - Capital Portuguesa da Cultura, e do Teatro Viriato, em Viseu.

Ao longo da sua carreira tocou com Miles Davis, Chick Corea ou Elis Regina.

Tópicos Música Hermeto Pascoal Brasil Lisboa Teatro Viriato Rio de Janeiro Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Morreu Hermeto Pascoal, "o bruxo dos sons"