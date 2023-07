Nunca mais é Sábado: temos 7 ideias para o seu fim de semana

1. Rod Stewart regressa a Portugal para um concerto no Altice Arena, em Lisboa, agendado para este domingo, 16 de julho. O músico britânico, com 78 anos e mais de 200 milhões de discos vendidos, vai cantar alguns dos seus maiores êxitos como Forever Young (1988), Can't Stop Me Now (2013) e Do Ya Think I'm Sexy (1978). Os bilhetes para o concerto custam entre €45 e €155.