Courage Club: dois dias de música em Guimarães

Dino D'Santiago, Mallu Magalhães, Interpol, Wu-Lu, David Bruno, A Garota Não e Glockenwise vão atuar este fim de semana em Guimarães, no festival Courage Club.

No início, em 2021, era uma versão reduzida e nacional do festival Vodafone Paredes de Coura. Impossibilitada de o organizar devido à pandemia da Covid-19, uma equipa liderada pelo promotor João Carvalho encontrou na altura um plano B: por ser importante haver um evento musical em Paredes de Coura naquele ano, criava-se o Courage Club, um evento com cerca de 20 concertos de músicos e bandas nacionais para garantir que a música ao vivo não parava por completo.