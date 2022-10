Franz Ferdinand trazem desfile de êxitos ao Campo Pequeno

Um dos mais tardios e dançáveis integrantes do movimento do revivalismo pós-punk dos anos 2000, o quinteto de Glasgow regressa a Portugal para relembrar esses tempos de glória. Na digressão Hits to the Head, preterem os mais recentes discos em favor dos grandes êxitos de início de carreira: No You Girls, Do You Want To, The Fallen, Ulysses, Michael, This Fire ou a indispensável Take Me Out. Sobem ao palco do Campo Pequeno, no sábado, dia 29, com abertura dos Medice Cabinet. Os bilhetes vão de €24 a €36.