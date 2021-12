Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Não precisa sair do sofá para ver Tiago Bettencourt, Bárbara Tinoco, Anjos, João Pedro Pais, entre outros artistas portugueses, a atuar num concerto solidário promovido pela Associação VilacomVida. O Natal Joyeux decorre no domingo, dia 19, às 18h e para aceder ao link do espetáculo basta fazer um donativo a partir de €1 nas lojas Fnac, em fnac.pt ou em donativos.vilacomvida.pt. Os artistas convidados vão interpretar temas de Natal e os fundos recolhidos contribuirão para a expansão da rede de cafés-restaurantes JOYEUX em Portugal, que tem como finalidade o apoio à vida autónoma de jovens-adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento (tais como trissomia 21, perturbações do espectro do autismo e outros). O 1º café-restaurante JOYEUX do país abriu portas no dia 23 de novembro, em Lisboa, e emprega já uma equipa inclusiva formada por nove jovens-adultos em formação e três profissionais que os apoiam a ser autónomos e polivalentes no setor da restauração. O objetivo da Associação VilacomVida é a criação de entre 5 a 7 cafés-restaurantes JOYEUX no território até 2026, permitindo desta forma o emprego de perto de uma centena de colaboradores.