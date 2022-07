As mais lidas GPS

Mais de três décadas depois da morte do músico, o Capitólio vai rever António Variações em concerto, esta terça feira.

Passaram-se exatamente 38 anos desde que António Joaquim Rodrigues Ribeiro – ou António Variações – se despediu de Portugal e do mundo. No entanto, o trabalho que o músico natural de Amares, no distrito de Braga, deixou, continua a valer-lhe o título de um dos mais influentes nomes da música portuguesa.