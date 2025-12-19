Trippie Redd, Lon3r Johny e Yuri NR5 são os primeiros nomes do Summer Fest 2026

O primeiro lote de bilhetes "em quantidade limitada", cujos preços variam entre os 45 e os 67 euro, já está à venda.

O 'rapper' norte-americano Trippie Redd e os portugueses Lon3r Johny e Yuri NR5 são as primeiras confirmações do Summer Fest 2026, a acontecer em 03 e 04 de julho na Costa da Caparica, Almada, anunciou hoje a promotora.

Trippie Redd é o cabeça de cartaz do primeiro dia da 16.ª edição do festival, culminando uma programação de abertura que também conta com as atuações de Lon3r Johny e Yuri NR5, no Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João, na Costa de Caparica, segundo a promotora Música no Coração, no comunicado hoje divulgado.

"Conhecido pela fusão entre rap, rock e emo trap", o artista norte-americano é "uma das figuras mais influentes do hip hop contemporâneo", acrescenta a Música no Coração, que também destaca a "estética própria e uma sonoridade que cruza trap, muita atitude e doses generosas de irreverência", de Lon3r Johny, e a "escrita crua, enigmática e emocional" de Yuri NR5, "uma das vozes mais marcantes da nova geração da música urbana" portuguesa, que mobiliza "milhões de reproduções" nas plataformas.

O primeiro lote de bilhetes "em quantidade limitada", cujos preços variam entre os 45 euros (bilhete diário) e os 67 euros (passe com acesso ao campismo), já está à venda, assim como um 'fã pack', nas lojas FNAC, igualmente de edição limitada, por 60 euros.

O cartaz do Sumol Summer Fest deste ano, que aconteceu em 04 e 05 de julho, incluiu artistas como o norte-americano Lil Tjay, o marroquino-espanhol Morad e o brasileiro MC Luuky, assim como uma celebração do "rap crioulo", com TWA, Nigga Poison, Juana na Rap e Mynda Guevara.

Além dos concertos, o programa do festival costuma incluir atividades relacionadas com surf, skate, dança e arte.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.sumolsummerfest.com.