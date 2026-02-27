Sábado – Pense por si

No dia do 30º aniversário, Pokémon anuncia dois novos jogos: Winds e Waves

São ainda introduzidos os três novos starters: Browt, Pombon e Gecqua. Veja aqui o trailer.

Diogo Barreto 27 de fevereiro de 2026 às 15:11
O franchise Pokémon faz esta sexta-feira 30 anos e anunciou dois novos jogos: Pokémon Waves e Pokémon Winds. Jogos estão agendados para sair em 2027 e serão exclusivos da Nintendo Switch 2.

São ainda introduzidos os três novos starters: Browt, Pombon e Gecqua.

