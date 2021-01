Limpar a casa (e a mente)? O monge budista ensina-lhe

O conceito pode parecer esotérico ou pedante, mas Manual deUm Monge Budista para Limpar a Casa e a Mente é tão singelo e despretensioso quanto uma leitura literal do seu título dá a entender. Através das práticas quotidianas dos monges do templo Komyo-ji,em Tóquio, Shoukei Matsumoto explica, apoiando-se em valores budistas, como cultivar hábitos saudáveis de limpeza pode levar a uma vida mental mais harmoniosa, sem recurso a dogmas ou misticismos. "No mosteiro, começamos o dia a limpar", diz. "Fazemo-lo para eliminar a escuridão dos nossos corações".



O Lixo

Enfatizando uma reflexão sobre a natureza do desperdício, o monge diz que o modo como tratamos os objetos à nossa volta reflete no nosso relacionamento com outras pessoas. O budismo aconselha a preservação dos objetos e a gratidão pela sua existência, e recomenda que doemos os que não utilizamos para que possam ser úteis a outros.



As Tarefas

O trabalho em equipa é considerado essencial para a correta prática da limpeza. Matsumoto recomenda a rotatividade de tarefas para que cada elemento da família possa valorizar o trabalho dos outros e, em simultâneo, trabalhar em prol do bem comum: "As atividades quotidianas tornam-se uma oportunidade de suavizar um espírito inflexível".



Os Insetos

Um dos principais preceitos do budismo é o respeito pela vida em todas as suas formas. Em vez de matar os insetos que surgem em casa, o monge sugere que limpe com regularidade, cultivando um ambiente que não estimule a sua proliferação. "Com os cuidados necessários, os humanos e os insetos podem coexistir em harmonia", afirma.



A Rotina

O livro salienta a importância de cultivar uma disciplina rígida de limpeza: acordar cedo, limpar pela manhã e não deixar tarefas para o dia seguinte, concentrando os esforços no presente, para que não haja arrependimentos do ontem ou frustrações no amanhã. Se sujar, limpe imediatamente, ou abrirá espaço à desarrumação e à depressão.



A Disciplina

Depois da limpeza, Matsumoto exorta-o a promover uma atmosfera harmoniosa na relação com a casa. Desapegue-se dos objetos supérfluos, mantenha os utensílios arrumados e ensine os seus filhos a valorizar as suas posses desde cedo, e estará a promover A Grande Limpeza - a da mente, do desequilíbrio e da desordem.



Manual de um Monge Budista para Limpar a Casa e a Mente

Shoukei Matsumoto

Ed. Pergaminho

176 págs.

€14,40