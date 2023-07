A melhor prosa poética: Drummond de Andrade em 150 contos

"Contos Plausíveis" são 150 impressões baseadas no senso comum, mas destoantes e risíveis. A antologia destes “plausíveis” nacos de prosa do poeta e cronista brasileiro é uma lição de boa escrita.

Diz-nos Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), logo na introdução a esta antologia de ficções curtas, que o melhor de todas elas (são 150) não será para os nossos olhos. É “bobo, anão, contente da vida”, este melhor amigo do poeta ficcionista, vive e anda no bolso dele, “é um continho em branco, de enredo singelo, passado todo ele na antena esquerda de um gafanhoto”. Estão assim arremessados os dados para o excecional jogo de leitura criativa de Contos Plausíveis, pequenos nacos de prosa escritos, dia a dia, a partir de 1969, para uma coluna no Jornal do Brasil, e publicados em conjunto em 1981.