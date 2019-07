"A religião aqui ainda tem muito peso. As procissões são sempre feitas por homens e as mulheres vão atrás...", disse a artista, que neste trabalho reflete sobre o papel da mulher e questões de identidade de género. "Por isso quis subverter essa imagem e estrutura."



Levar a arte para a rua

A 9ª edição do Walk & Talk inaugurou a 5 de julho no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, com At the Still Point of the Turning World, uma criação musical de Joana Gama (piano) e Luís Fernandes (eletrónica) com vídeo de Miguel C. Tavares -, mas até ao encerramento, no sábado, 20, ainda há muitos espetáculos, performances e exposições para ver neste festival que nasceu ligado à street art e que nos primeiros anos se dedicou em exclusivo à arte mural.



"Tudo começou em 2011, da vontade de um grupo de amigos de criar algo na ilha, porque vais a Lisboa e sentes que há uma série de dinâmicas que não encontras na tua terra", recorda Sofia Carolina Botelho, 32 anos, que assume com Jesse James a direção do Walk & Talk. "O festival surgiu desta lógica de ocupar o espaço público com arte, de levar a arte para a rua."



Sofia recorda que não havia murais em São Miguel e que de repente, num espaço de duas semanas, "apareceram 20, o que gerou movimento, curiosidade, agitação". A partir de 2013 o Walk & Talk alargou o raio de ação. "Foi aí que surgiu a primeira residência de dança, com o Marco da Silva Ferreira e o Vítor Hugo Pontes, que trabalharam com bailarinos locais", conta. E desde então já houve três edições que abrangeram a Terceira. "Se antes éramos um festival de arte pública, agora assumimo-nos como um festival de artes."

Com o tempo, as residências artísticas foram ganhando peso até se tornarem um dos pilares do Walk & Talk. "Os artistas vêm durante duas semanas, trabalham no âmbito do festival, com toda a rede de artistas, curadores e outros agentes que aqui surgem, e voltam uma segunda vez na época baixa para estarem concentrados no trabalho que vão apresentar no ano seguinte."



Invariavelmente, o trabalho dirá respeito a algo da ilha, a algo que os inspirou. "A escolha dos sítios relaciona-se com os conteúdos que lá estão", comenta o arquiteto Sérgio Fazenda Rodrigues, curador do Circuito de Exposições. O que pode representar um problema a longo prazo, porque haverá limites para a quantidade de vezes que, por exemplo, rocha vulcânica ou o Hotel Monte Palace possam inspirar trabalhos artísticos ou que a piscina do 4º andar do edifício Solmar seja transformada em obra de arte. Ao mesmo tempo, talvez seja esse um dos encantos do Walk & Talk, o festival que vai modificando a ilha de São Miguel a cada edição que passa (os murais de 2011 ainda persistem).



Quanto ao tema do Circuito de Exposições desta 9ª edição, Sérgio aponta para um que "foi sendo definido e construído ao longo do tempo" e que foi o "questionar a ideia de identidade, como é que ela pode ser percebida hoje de forma fluida, dinâmica e contemporânea".



Para o confirmar, esta quinta-feira, 18, às 17h, há uma visita guiada às três exposições do edifício Solmar (de Mónica de Miranda, Andreia Santana e Diana Vidrascu) incluídas no Circuito. No dia seguinte, à mesma hora, nova visita guiada mas desta vez à totalidade do Circuito de Exposições.



Ainda na quinta-feira, às 18h as galerias Brum Atelier e Santos 45 vão estar de portas abertas ao público. No dia seguinte, à mesma hora, é a vez da Brui, da Miolo e da Oficina - uma oportunidade para conhecer os artistas e galeristas que continuam por Ponta Delgada durante o resto do ano. E no sítio do costume (o Pavilhão W&T à frente do Teatro Micaelense) a festa é certa nas noites de 18, 19 e 20 com concertos e DJs - e entrada livre.

A procissão começou a ganhar corpo quando um coro de 16 mulheres vestidas de negro, a segurar enormes talhões grafitados, desceu a escadaria da Câmara Municipal de Ponta Delgada a cantar música coral francesa do século XVI e cantos gregorianos do século IX. Não era um feriado religioso, era o fim de semana de inauguração da 9ª edição do festival de artes dos Açores, o Walk & Talk. Ainda assim, na praceta da Câmara Municipal reinava alguma confusão entre artistas, curadores e jornalistas. É que o programa do novo Circuito de Exposições, com trabalhos inéditos de sete artistas espalhados pela cidade - Andreia Santana, Diana Vidrascu, Mónica de Miranda, Rita GT, Maria Trabulo, Miguel C. Tavares e José Alberto Gomes, Gonçalo Preto -, não fazia referência a procissões e a inauguração seguinte teria lugar a mais de um quilómetro dali."Está ali a Rita GT", ouviu-se de súbito. E lá estava a artista, na dianteira da procissão - na verdade um happening performativo que ia atraindo transeuntes, curiosos e distraídos à medida que o coro feminino se aproximava da capela do antigo Convento de Santo André (desde 1876 a morada do Museu Carlos Machado), onde um vídeo filmado numa olaria antiga de Vila Franca do Campo ia sendo projetado e onde Rita GT iria depositar os talhões, inaugurando assim a sua exposição Recetáculo.