Vinhos de Verão para todas as horas e ocasiões

Finalmente, fechamos esta grande escolha de Verão com três tintos de excepção, porque vai haver sempre quem não os dispense, a acompanhar os churrascos de carne, não é? Três podem não bastar até Setembro - e nesse caso arrisque nas compras, mas nunca se esqueça de qual é a estação: para que os vinhos não pesem no estômago nem provoquem suores dispensáveis na testa e amarguras rudes na boca, escolha-os com mais acidez, vindos de vinhas plantadas em altitude e com pouca madeira (leia-se: sem estágios longos em barricas de carvalho, sobretudo novas). Boas provas.

Apesar da aparente singeleza do termo, "Vinho de Verão" é um conceito complexo, difícil de explicar a consumidores eventuais e leigos, por uma única razão: a palavra-chave é frescura e o que dá frescura ao vinho é a acidez - quanto mais elevada, melhor, por potenciar os aromas minerais (das pedras, do solo). Acontece que a maioria das pessoas ouve a palavra e arrepia-se. Há até quem desate a queixar-se do estômago e a falar de citrinos, tomates e outros alimentos emblemáticos deste sabor que, na língua humana, se detecta nas zonas laterais traseiras - o doce sente-se na ponta, o salgado nas laterais dianteiras, o amargo ao fundo e o untuoso ao centro. Cuidado: é verdade que a acidez pode provocar úlceras e que é inteligente procurar azeites e vinagres com a mínima acidez possível, mas tenha presente que, no vinho, acidez é bom - e há detalhes de terroir (mais um termo complexo, que remete para a junção de solo, castas, microclima e exposição solar que envolve uma vinha) que a potenciam, caso das grandes variações térmicas (muito calor de dia, arrefecimento acentuado à noite) e da altitude: toda a gente sabe que no alto de uma serra faz mais frio do que nos vales, certo? É por aí. Não é fácil, porém, conhecer o País a ponto de conseguir identificar, de imediato e enquanto se faz compras no supermercado ou na garrafeira, as quintas e as regiões que se anunciam nas garrafas.Ler "Cartuxa, Alentejo" ou "Quinta da Pacheca, Douro" elucida poucos - tirando os profissionais (sommeliers, produtores, enólogos), quem sabe interpretar um terroir pelo rótulo e perceber o que lá vem antes de provar? Conscientes da dificuldade, andámos a fazer uma prospecção de mercado e chegámos a conclusões que se traduzem na selecção dos 25 vinhos destas páginas, todos com excelente relação qualidade-preço.Para começar, os rosés. Adocicados e leves, devem beber-se bem gelados e são sempre refrescantes, como se estivessem no campeonato das limonadas - mas com um teor alcoólico que costuma rondar os 12 graus. Ideais para tomar na beira da piscina, entre amigos, em plena tarde, num pôr-do-sol romântico à beira-mar ou como aperitivo antes do jantar, os rosés - especialmente à base de castas tintas, como Syrah, Touriga Nacional, Trincadeira ou Aragonez - combinam especialmente bem com frutos secos, sushi, sashimi, saladas e petiscos marítimos. Alguns são mais gastronómicos, por serem menos doces e mais complexos - caso do EA, um alentejano exuberante, mas não demais, e do Assobio, vindo de uma quinta do Douro onde o sopro do vento vinca o terroir.A seguir, para as grandes mariscadas, as cataplanas, os arrozes, as massadas e as açordas e o peixe grelhado, os brancos - com destaque para os da nobre casta nacional Alvarinho (da região dos vinhos verdes), mas sem esquecer os internacionais (e muito apreciados) néctares de Sauvignon Blanc ou Riesling, nem o recém-redescoberto Verdelho (noutras paragens a expressar-se de modo diferente da Madeira, onde tem sido casta-rainha).