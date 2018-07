Crítica de cinema: América em Chamas

"Há momentos em que aparenta ser uma comédia, noutros procura o melodrama e ainda encontra espaço para sonhos eróticos", escreve Tiago R. Santos

A primeira sequência de América em Chamas - o primeiro trabalho de Ergüven em inglês (depois de Mustang, nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro) - é o melhor do filme: Latasha Harlins, 16 anos, afro-americana, é alvejada em 1991 por Soon Ja Du enquanto comprava sumo de laranja. Mas é uma cena que carrega uma responsabilidade com a qual a realizadora turca não sabe lidar. Os motins raciais de Los Angeles transformam-se em pano de fundo para as aventuras da família de acolhimento que Millie (Halle Berry) tenta proteger e o filme perde qualquer noção de que história está a tentar contar.



Há momentos em que aparenta ser uma comédia, noutros procura o melodrama e ainda encontra espaço para sonhos eróticos. Até o sotaque de Daniel Craig desiste de qualquer tentativa de coerência.



Nota: 2 estrelas



De Deniz Gamze Ergüven

EUA • Drama • M14 • 92m

Com Halle Berry e Daniel Craig