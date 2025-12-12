Sábado – Pense por si

Vencedor da Eurovisão 2024 devolve o troféu em protesto contra a participação de Israel

Nemo, o artista suíço consagrado no ano passado, anunciou a decisão nas redes sociais.

12 de dezembro de 2025 às 11:21
Nemo não concorda com a presença de Israel no concurso
Nemo não concorda com a presença de Israel no concurso AP

O artista suíço Nemo, que ganhou a 68.ª edição do festival da Eurovisão em 2024, anunciou nas redes sociais que irá devolver o troféu vencedor à sede da União Europeia da Radiodifusão, responsável pela organização do festival, em protesto contra a participação de Israel na próxima edição do concurso. 

(Em atualização)

Tópicos Festival Eurovisão Israel
