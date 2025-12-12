Sábado – Pense por si

Trilhos, trelas e muitas patas. A Cão-minhada está de volta a Oeiras e as vagas são limitadas

A Oeiras Viva volta a convidar tutores e patudos para uma manhã diferente, dia 21 de dezembro, às 10.

12 de dezembro de 2025 às 09:24
Oeiras vai voltar a encher-se de patas, trelas e famílias ao ar livre. A Oeiras Viva E.M. anunciou mais uma edição da "Cão-minhada", um passeio pensado para quem gosta de caminhar em boa companhia. A iniciativa está marcada para o dia 21 de dezembro, às 10h, e promete uma manhã especial dedicada aos amigos de quatro patas e às suas famílias, em pleno contacto com a natureza.

Leia mais no .

