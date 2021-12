Chegou o Peugeot de série mais potente de sempre

As mais lidas GPS

360 cavalos de potência, três motores, tração às quatro rodas e inserções fluorescentes dignas de uma pista de corridas - é assim o novo 508 PSE, com propulsão híbrida plug-in para aumentar a potência e diminuir as emissões.

Tenho à minha frente o Peugeot de produção mais potente da história. E o tom cinzento, a que a marca francesa chama de Selenium, obriga-me a adjetivá-lo com maior vigor do que seria recomendado num texto jornalístico: o novo 508 Peugeot Sports Engineered (PSE) é lindo. É-o na sua versão berlina (a das fotos), mas a versão carrinha, com o perfil de shooting break, acrescenta-lhe algo.