Uma mão cheia de Mozarelas no Obicà

No Obicà Mozzarella Bar, em Lisboa, prepare-se para uma viagem pelos sabores da gastronomia italiana, com direito a degustações exclusivas.

Obicà, que significa “aqui está” em napolitano, é o nome do único Mozzarella Bar em Lisboa. É lá que estão expostos os queijos italianos que compõem as quatro degustações exclusivas do restaurante. A marca chegou ao Porto em 2021 e em outubro do ano passado abriu o primeiro franchising em Lisboa, com o chef Luis Minuzzi ao comando da cozinha.