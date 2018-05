Crítica de teatro: O Hóspede

"Com um elenco equilibrado, esta espécie de sátira com tragédia dentro parte de um texto magistral e altamente corrosivo", escreve Gisela Pissara

A Comuna leva a cena O Hóspede, do polémico Joe Orton, com encenação de João Mota. A peça, de 1964, fala de um jovem que se aloja no seio de uma família desestruturada - com um velho pai e dois filhos adultos -, desconstruindo o seu mundo. Xavier serve de amante aos dois irmãos (Catarina e Alberto), que depois destrata e manipula; violenta o pai, o único que desconfiou dele; e revela-se culpado de vários crimes.



Com um elenco equilibrado (Carlos Paulo, Carlos Vieira de Almeida, Elsa Galvão e Hugo Franco), esta espécie de sátira com tragédia dentro parte de um texto magistral e altamente corrosivo, que expõe o lado terrível do ser humano, a par da mais óbvia e cruel solidão. Consegue, no entanto, fazê-lo a rir, sem deixar de sublinhar tudo o que ali é tão amargo.



O humor negro e a crítica à moral vigente marcam o espectáculo, levado a bom porto pelo ginasticado pingue-pongue dos actores e a entrega sincopada de uma teia agressiva de diálogos, num crescendo de tensão.



Nota: 4 estrelas



