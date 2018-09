Um romance sobre o romance e sobre o seu fim

Laços

Nos livros, não há como um bom começo, mesmo quando ele fala do fim. "Se te esqueceste, excelentíssimo senhor, vou lembrar-to: sou a tua mulher. Sei que outrora isso te agradava e agora, de repente, te aborrece." É assim, com uma mulher ofendida, que Domenico Starnone, o autor de Laços, começa este romance que fala de romance - mas sobretudo da sua falta.Vanda, que prossegue com "Sei que tens vergonha de dizer: vejam só, casei-me no dia 11 de Outubro de 1962, com 22 anos; vejam só, disse que sim diante do padre, numa igreja do bairro de Stella, e fi-lo apenas por amor, não precisava de remediar nada", é a personagem principal desta obra que apresenta ao leitor um casamento, o de Vanda e Aldo, em implosão. Aldo está apaixonado por outra mulher e não vê outra saída que não deixar a mulher e os filhos para viver essa paixão.Quando Laços começa, Domenico Starnone fala-nos desse fim. Será só mais tarde, alguns capítulos mais tarde (uns escritos por Vanda, outros por Aldo, um até pela filha de ambos, cada um num tempo diferente), que o escritor mostrará ao leitor que, num futuro que ele entende que teria de existir, Aldo voltará a casa, a Vanda e aos filhos - afastando-se daquele que podia ser o seu grande amor, não tivesse ele chegado cheio de culpas.Eleito como um dos melhores livros do ano 2017 pelo New York Times e pelo Sunday Times, Laços recebeu óptimas críticas. "O relato agudo de um casal em crise [...] Uma história brilhante e cortante como um pedaço de vidro", escreveu o The Guardian. "Um estudo magistral sobre a passagem do tempo", descreveu o National Post. "A autópsia complexa e devastadora de uma relação", acrescenta o The Times. Nenhum jornal, contudo, terá ido tão longe como o New York Times: "Um dos romancistas mais destacados de Itália. Um pós-modernista ao estilo de Italo Calvino."Editora Alfaguara• 144 págs.