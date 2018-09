Crítica de música: The Diet de Cullen Omori

The Diet tem a capacidade de ser um daqueles discos que é muito mais do que aquilo que aparenta à superfície. Escavando, camada atrás de camada, acaba por ser um pequeno tesouro, ainda que nada pesado.





Nota: 4 estrelas



Cullen Omori

Indie Rock

• Ed. Sub Pop

€14,99

Uma dieta não tem de ser necessariamente um processo difícil e penoso. Na realidade, trata-se de dizer adeus a excessos desnecessários e recentrarmo-nos no que é saudável.Ainda assim, às vezes, conseguem transformar-se em processos complicados. A dieta de Cullen Omori foi um desses casos, ainda que a sua privação não passasse tanto pela alimentação mas por outras carências. E é por isso que, ao segundo álbum, Omori regressa a um período em que o universo se encaminhava no sentido de tornar a sua vida numa piada cósmica. Apesar disso, The Diet acaba por ser um disco de canções de amor que canalizam as frustrações de um período turbulento da sua vida.É também um álbum que não foge da matriz indie rock assente em guitarras melódicas, por vezes com laivos de psicadelismo, com uma identidade vincada e no qual a interpretação de Cullen Omori, por vezes, remete para Lennon.