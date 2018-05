Um passeio pelo centro do país à boleia dos sabores

Entre o Caramulo e a Estrela há uma região que cruza natureza, solares de fino traço e História feita de museus, monumentos, pessoas e tradições. Muitas tradições são servidas à mesa - pretexto para um passeio bem guarnecido pelo centro do País

Saberia alguém qual a diferença entre o Queijo da Serra e o Queijo da Serra da Estrela? A pergunta era matreira - então não estávamos a falar da mesma coisa? Não, não, claro que não. José Matias, responsável de produção da Casa da Ínsua, passaria assim a primeira reprimenda: "O Queijo da Serra da Estrela é um produto nobre que quase toda a gente come erradamente à colher."



O segundo correctivo não tardaria a aparecer, já dentro da queijaria da Casa da Ínsua, embrulhados em toucas, casacos e protectores de sapatos plastificados, a ver Maria do Céu a amassar a coalhada com gestos tenazes mas carinhosos. Apontando para dois queijos já prontos a comer, José Matias esclareceria: o verdadeiro Queijo da Serra da Estrela ou tem pasta semimole, no caso dos de 35 a 40 dias de cura, ou semidura e extradura, na categoria de queijos velhos com mais de 120 dias de cura. "Se cortarmos com uma faca e a pasta começar a escorrer pelo prato, então não é Queijo da Serra da Estrela DOP."



Mitos quebrados, passámos aos detalhes de produção: os trabalhos começam às 6h30, com o ordenho das ovelhas; e, ao leite que elas dão, é adicionado sal e cardo, este último essencial para definir a textura e os sabores do queijo. "Isso e as mãos das queijeiras", sublinha José Matias. Do soro que sai da coalhada faz-se o requeijão, enquanto a restante massa é distribuída pelas várias formas. Segue-se a cura, a identificação dos queijos (cada um tem o seu BI) e depois é comê-los sem deixar desperdícios no prato. "A crosta também é para ser consumida", adverte José Matias, antes de uma achega final: "É um erro pôr o queijo no frigorífico."



É tempo de passear pelos jardins refinadamente desenhados da Casa da Ínsua, admirar a construção barroca do palácio, os brasões da família de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que se repetem no exterior e no interior da casa, a escadaria em granito do vestíbulo, os quadros e o riquíssimo papel de parede das alas comuns, as madeiras dos tectos e dos móveis, num passeio que calmamente se poderá arrastar por toda a manhã.



Paisagens verdes e rochosas pelo caminho

Entrámos e saímos da A25, uma, duas, três, as vezes que foram necessárias para saltarmos de concelho em concelho nesta peregrinação pelos sabores do Dão. Nos acessos da auto-estrada deparamo-nos com carros encostados às bermas, como que abandonados. "As pessoas juntam-se nos entroncamentos para apanhar boleia para o trabalho", dizem-nos (é que as SCUTS não têm facilitado a vida à população local - são treze os pórticos de Albergaria a Vilar Formoso). No eixo Viseu-Dão-Lafões cruzamos paisagens verdes e altivamente rochosas, mas também troncos carbonizados e despidos que se mantém de pé para nos lembrar que os incêndios de Outubro ainda estão muito presentes. Já em Nelas, atravessamos quilómetros de videiras em busca do X do nosso mapa: a nova Adega da Quinta da Teixuga, que é berço dos vinhos Caminhos Cruzados.



Com 30 hectares de vinha, protegidas pelas serras da Estrela e do Caramulo, as uvas encontram nesta localização as condições ideais para o seu lento amadurecimento, "originando vinhos de aromas ricos e com uma boa acidez", completa Carla Rodrigues, a enóloga da casa, antes de nos conduzir a uma iniciativa que todos os visitantes podem experimentar: ser enólogo por um dia.



Sentados diante de quatro garrafas monocasta e munidos de uma folha de avaliação, copos e cuspideiras, o desafio é aparentemente simples: provar a delicadeza do Jaen, "uma casta não muito consensual", com a elegância do Alfrocheiro e a robustez da Touriga Nacional, para depois fazermos um blend. "Não é um teste", explica Carla - mas conseguir conjugar três castas, cada uma na sua exacta proporção, pode tornar-se difícil. As quantidades são medidas, vertidas para dentro de um tubo de ensaio de laboratório, usa-se a pipeta para afinar o blend e no final cada um leva uma garrafa de recordação com a sua assinatura de escanção. "Certamente fará inveja aos vossos amigos."



Despedimo-nos dos Caminhos Cruzados para seguir viagem até à Pastelaria Patronato e aos seus doces. Antes, porém, há que apanhar a saída para Carregal do Sal, que em breve homenageará o conterrâneo Aristides de Sousa Mendes com uma Fundação na vila de Cabanas de Viriato. Ali, bem perto dos Paços do Concelho e nas imediações de alguns solares que, aliás, são presença comum na região, espera-nos Luís Santos, o rosto dos enchidos Flor de Sal. Com 45 anos, orgulha-se de ter feito do seu Talho Luís o quartel-general de uma marca que não se cansa de promover os enchidos da Beira pelo País. Das criações que mais dão que falar destaca-se a alheira de pinhões (nada idêntica à afamada de Mirandela) e o lombo de porco fumado, de degustação perigosamente fácil que nos deixa notas florestais na boca. "É tudo feito de forma natural", e para não haver dúvidas somos arrastados para as traseiras das instalações onde três senhoras enchem e atam as alheiras. Fumam-se lombos e alheiras, mas também morcelas, chouriços e barrigas de porco. Saímos, um pouco fumados, e apressamos o passo em direcção a Mangualde e aos seus pastéis de feijão.



Dos Caminhos Cruzados aos pastéis

Deu que falar há uns anos pela praia artificial montada numa das artérias mais despidas da cidade, com areia, ondas e tudo o que do litoral deu para replicar no interior. Este Verão, Mangualde terá novamente praia, mas para quem prefere os encantos autóctones o melhor é visitar a Estalagem Romana da Raposeira, do início do séc. I, a Igreja da Misericórdia ou a Ermida da Senhora do Castelo. Nós? Directos aos pastéis. No aspecto, parecem-se com os de nata. "Ora coma e diga lá o que acha", alicia o cónego Seixas. Um sabe a pouco, dois nunca é demais, leve só mais um para o caminho, mas antes conheça as esmeradas mãos que lhes dão forma. À boleia de António Santos, o pasteleiro de 53 anos, espreitamos uma cozinha onde se produzem, em média, 800 pastéis por dia. "Mas hoje já vamos em 1170." Das 11 pessoas que ali trabalham, apenas António tem o privilégio - e a responsabilidade - de conhecer a receita de uma ponta à outra. A história do pastel remonta ao final dos anos 30, início dos 40, quando o Patronato, instalado numa antiga prisão de formato quadrado e pátio interior, fundou a sua pastelaria para dar apoio às obras sociais da paróquia. Ali trabalharam três irmãs, hoje conhecidas como as Meninas do Patronato, a quem é reconhecida a originalidade da receita. "Uma das irmãs ainda é viva, tem perto de 100 anos, é a Menina Elvira." A arte e o amor pela pastelaria aprendeu-a quando era carteiro e distribuía a correspondência diariamente entre Mangualde e Mêda. Uma das suas paragens usuais era a casa de um casal pasteleiro com quem fez amizade e descobriu os encantos dos doces tradicionais. Fez-se pasteleiro e hoje dirige uma casa cheia de história na região. "Eu gosto de os comer mais queimadinhos", confessa antes. E os ingredientes? "Feijão, ovos, açúcar, farinha" - e o resto só será revelado ao próximo responsável de doçaria do Patronato. Despedimo-nos. E se é verdade que barriga vazia não conhece alegria, voltamos para casa felizes da vida de alma apaparicada.





Onde Comer

Onde Ficar

O Que Visitar

O 3 Pipos em Tonda (Tondela) tem tudo para agradar o comensal que procura um ambiente rústico e cheio de simpatia para provar as especialidades da região. As migas com filetes de polvo, o cabrito assado, o bacalhau com broa à beirã e o arroz de costelas em vinhas de alho são pratos que não devem ser ignorados. Nos vinhos, o Dão é dono e senhor da carta.Fica no cimo de um monte, bem perto do centro histórico de Viseu e das vias de acesso para os outros concelhos da região. O Montebelo Hotel dispõe também de campo de golfe, spa e de programas de grupo para várias épocas do ano.É obrigatória a subida até à vetusta localidade do Caramulo para visitar o seu Museu homónimo. De traça salazarista, mas nunca orgulhosamente só, o edifício inaugurado em 1959 pelos irmãos Abel e João Lacerda expõe obras do antigo Egipto até aos dias de hoje, doadas por 299 personalidades (entre elas Dali, Picasso e Vieira da Silva). É sobejamente conhecido também pela impressionante colecção de automóveis, velocípedes, motociclos e brinquedos.