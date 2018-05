Crítica de cinema: Como Falar com Raparigas em Festas

"Se o filme fosse um disco de vinil, a agulha estava sempre a saltar", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

No seu segundo filme, John Cameron Mitchell adapta um conto de Neil Gaiman em que três adolescentes de Croydon, um subúrbio londrino, confundem um encontro de extraterrestres com uma festa alternativa. Enn apaixona-se por Zan, farta de se sentir uma turista no nosso planeta. É 1977, a Rainha Vitória é celebrada e o movimento punk invade as ruas - "God save the queen, she's not a human being", cantava Johnny Rotten. Mas Mitchell nunca consegue encontrar harmonia entre os vários elementos. Se o filme fosse um disco de vinil, a agulha estava sempre a saltar. Uma decepção, sobretudo porque o realizador americano é o criador do melhor musical punk-rock de que me lembro: Hedwig - A Origem do Amor.



Nota: 2 estrelas e meia



De John Cameron Mitchell

EUA • Ficção científica

M14 • 102m

Com Alex Sharp e Elle Fanning