Um novo sentido para o amor carnal

Luca Guadagnino não é nenhum estranho às histórias de amor – lembrar-nos-emos mais vividamente de Chama-me Pelo Teu Nome (2017), mas também de Eu Sou o Amor (2009). Esta não é, no entanto, uma história de amor comum: depois de Suspiria (2019), o remake do terror sobrenatural do mestre italiano do giallo Dario Argento, o realizador vira-se para um tipo de horror bastante mais carnal em Ossos e Tudo, que chega esta quinta-feira aos cinemas.