Quando o Brunch chegou, já trazia os seus preconceitos: panquecas e iogurte, croissants, ovos e o indispensável abacate. Uma viagem à Ásia (aquela que fica na Avenida da Liberdade, em Lisboa) mostra que esta refeição de origem inglesa pode ser mais do que isso, desde que seja um festim tardio. O JNcQUOI Ásia reabriu, depois do estado de emergência, com um yum cha entre o meio-dia e as 17h - um ritual de fim de semana que forra o estômago com delicados dim sums, festivo e simultaneamente elegante, cheio de tradição cantonesa e cozinhado por uma só pessoa.No pátio interior do restaurante, biombos e folhagem criam recantos acolhedores. Nos sofás, por volta da hora do almoço, conseguimos recostar-nos e ter a ilusão de que mal saímos da cama.É um luxo começar a ver chegar caixinhas de bambu com os dim sums dentro, aos pares, três espécies diferentes de cada vez.A refeição faz-se com uma dezena de massas finas recheadas, fechadas com técnicas dignas de origâmi e cozinhadas ao vapor ou fritas. São 10, mas podiam ser meia centena. "Existem cerca de 40 ou 50 tipos diferentes de dim sums, com massas, recheios e técnicas de dobragem diferentes", diz-nos Ku Yan Onn, o cozinheiro especializado neste dumpling tradicional da província de Cantão, China."A sua variedade explica-se com a história de que esta era a comida que se cozinhava para o rei que deveria ser presenteado todos os dias com algo diferente", conta o cozinheiro que nasceu na Malásia. Se por um lado há uma série de receitas e combinações (de massa, recheio e formas de dobrar) tradicionais, por outro, aplicar a criatividade do autor na criação de novos dim sums está na história fundadora deste prato.Enquanto faz cerca de 200 dim sums por dia (antes da pandemia fazia 500), este cozinheiro está sempre a pensar em novas formas de dobrar a massa e novas combinações de sabores que podem vir de qualquer parte do mundo.Já criou dim sums de caranguejo real, massas tingidas com sumo de cenoura (não usa corantes artificiais), recheios de amêijoa e bacalhau - inspirados na gastronomia portuguesa - e preparava-se para estrear um dim sum de enguia, quando a Covid-19 chegou a Portugal.À mesa (ou antes, estirados no sofá, como manda o domingo preguiçoso) a diversidade de pratos é um confortável caminho para acordar: até os dim sums fritos são delicados e a gordura é suavizada pelo chá verde, indissociável destes pratos. Afinal, é isso que significa yum cha, "provar o chá".Se perguntamos por vinhos para acompanhar esta refeição, Ku Yan Onn fica praticamente incrédulo. "O melhor vinho é nenhum", responde-nos prontamente. E não queremos sair dos eixos logo de manhã. A cada dim sum, a adstringência do chá verde prepara o palato para o seguinte e, desta maneira, chegamos a equacionar estar prontos para provar as tais 50 variedades.Só paramos na sobremesa que neste yum cha é um sunday (de matcha, por exemplo) embora pudesse ser um dim sum doce, como o inspirado no português pastel de nata. "Curiosamente, para nós portugueses, não tem nada a ver com um pastel de nata", diz Mário Esteves, chef do JNcQUOI Ásia.Fora deste menu de brunch asiático, o próprio restaurante tem as suas brincadeiras com a culinária portuguesa. Na carta do restaurante há a baba de rinoceronte, um doce de colher que só vagamente faz lembrar a outra, de camelo. Tem uns 15 ingredientes, dizem-nos enquanto provamos uma colherada e despertamos alegrados com este açúcar. "É um grande segredo, essa receita", confirma Mário sobre a sobremesa imperdível quando no JNcQUOI."Dim Sum significa literalmente algo que toca (ou que vem) do coração", acaba por contar Ku Yan Onn. Massas recheadas assim delicadas e dobradas com primor só podem de facto vir desse órgão vital do cozinheiro. Felizmente o destino da vigem é o nosso estômago.