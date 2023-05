Invisível, o vinho da Ervideira para todos os momentos

“Foi o nosso maior desafio até hoje”, diz Duarte Leal da Costa, na sala de provas da Ervideira, em Reguengos de Monsaraz. O diretor do negócio familiar vitivinícola recorda o ano 2007, em que, depois de regressar de uma viagem pela Europa com “vinte e tal garrafas de blancs de noirs de França, Luxemburgo, Alemanha e Suíça”, desafiou o seu enólogo, Nélson Rolo, a desenvolver no Alentejo um produto melhor do que aqueles “vinhos maus” que comprara às cegas.