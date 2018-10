Tool em Lisboa no dia 2 de Julho

12 anos depois, os Tool vão voltar a tocar em Portugal.

12 anos depois, os Tool vão voltar a tocar em Portugal.



O concerto, anunciado pela banda através das redes sociais, acontecerá no dia 2 Julho no Altice Arena.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FToolMusic%2Fposts%2F1957478784312581&width=500" width="500" height="262" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>



Este será o terceiro concerto dos Tool em Portugal. A banda estreou-se no Estádio do Restelo em 2002, no Ozzfest Portugal, tendo voltado em 2006 para dois concertos: Super Bock Super Rock e no Altice Arena (na altura, chamado Pavilhão Atlântico).



(em actualização)