"Toda a terça que eu escrevo a coluna eu quero morrer...

...mas todas as quartas, Maria Ribeiro é a mulher mais feliz do mundo. Em Lisboa para uma conversa literária com Gonçalo M. Tavares na Ler Devagar, a actriz, cronista, documentarista e escritora falou com o GPS sobre livros e filmes, quotas e assédio, preconceitos e WhatsApp

Diz que é vaidosa mas não quer ser musa (que isso de ser chamada musa é um afago que faz da mulher peça de decoração), diz que ainda lhe custa dizer que é escritora (mas não tem problemas em dizer que lhe é mais fácil ser actriz) e diz que o filme que se estreia no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa e que ela protagoniza, Como Nossos Pais, será tão importante para o cinema brasileiro como Que Horas Ela Volta (e a julgar pelo trailer, tem razão). Maria Ribeiro diz tudo - e é um gosto ouvi-la.



Já tinha estado em Lisboa…

Sim.



Ama Lisboa.

Amo Lisboa. Vocês não aguentam mais os brasileiros que amam Lisboa, não é? A Eveline Leça, que é uma produtora cultural que trabalha com a Bertrand e com a Ler Devagar, fez um projecto no Brasil chamado Você É o que Lê, que eu tenho com o Gregório Duvivier e com o Xico Sá. Ela organizou agora essa vinda à Ler Devagar [uma conversa literária moderada por Anabela Mota Ribeiro que aconteceu a 27 de Janeiro].



Como começou a escrever?

Sempre gostei de aparecer. Fazia teatro e escrevia bem. Não sei se eu escrevia bem porque eu gostava de escrever ou se porque queria que o meu texto fosse seleccionado para eu ler lá na frente da turma, mas eu escrevia. Só que a minha mãe falava que não existia ser actriz, que eu tinha de fazer faculdade. Então eu fiz jornalismo mas comecei a fazer teatro, novela... Aí comecei a escrever numa revista chamada TPM. Uma altura, nessa revista, onde eu tinha começado pedindo desculpa ("desculpa aí, sou actriz…"), vi que já estava escrevendo há cinco anos e que já tinha uma quantidade considerável de crónicas e pensei "vou tentar publicar um livro". Deu dois meses e fui convidada pela Língua Geral, uma editora pequena, para publicar. Publiquei num formato menor, com um coração na capa, também um pouco assim "desculpa aí, sou actriz, só vou aí rapidinho…" Só que o livro foi um sucesso, teve uma repercussão imensa.



Este Trinta e Oito e Meio editado em Portugal já tem uma capa séria.

Pois é, e eu já estou com 42, está na hora de parar de pedir desculpa.



Que livro é este que vai lançar agora no Brasil [e que ainda não tem data de pulicação cá]?

Eu queria fazer um livro de cartas. Eu adoro escrever cartas, escrevo cartas para os meus filhos quando eu viajo, eu adoro ler correspondência... Depois eu pensei "não, eu não vou escrever um livro de cartas, eu vou escrever um livro de tudo, de SMS, tudo sobre outras pessoas". Porque embora eu seja muito auto-referente, também (modéstia a parte) tenho um olhar agudo sobre os outros. Eu gosto de gente, gosto da troca. E aí eu falei: "Eu quero botar o WhatsApp na literatura."



Audacioso, isso.

Gente, eu tenho trocas de WhatsApp que, desculpa, são excelentes. Eu rezo para que um dia vaze, eu tenho uma troca de WhatsApp com uma amiga minha que é de uma sofisticação... Antigamente a gente tinha a correspondência do Mário de Andrade, do Saramago e do Jorge Amado. Mas agora? A gente vai ter de publicar as trocas de WhatsApp. Então eu quero ser avant-garde nesse departamento. O livro chama Tudo o que Sempre Quis Dizer Mas Só Consegui Escrevendo.



Está muito engajada com questões como o feminismo. Porquê?

Não tem como não estar. No Brasil tem gente que diz que é legal ser assediado. Sim, se você tem o terceiro grau completo e auto-estima para mandar a pessoa tomar no cu. Se você é completamente subjugada a vida inteira, se você é negra, pobre, trabalha como empregada doméstica, não tem auto-estima e está no metro e vem uma pessoa e passa a mão na sua bunda você nem acha que você é uma pessoa.



Trinta e Oito e Meio

Maria Ribeiro

Ed. Tinta da China || 184 págs.

€13,90