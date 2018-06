EDP Live Bands já tem um vencedor

Cantor, guitarrista, compositor e produtor musical, Diogo já tem caminho feito: tem um disco já lançado (Golden Rio, de 2015) e um EP (Estórias, de 2018) para rodar. No sábado, a competir por um lugar no NOS Alive, surgiu em palco muito (e bem) acompanhado por Nuno Simões no baixo, Ricardo Santos na bateria, Luís Agostinho nos teclados, Ruben da Luz no trombone, André Murraças no saxofone e Cláudio Pinheiro no trompete.



No final da noite, Churky não conseguia acreditar. Abraçado por toda a banda, disse-se muito agradecido ao júri e ao público (que, nessa altura, já embalado pela cerveja oficial do concurso, discutia a votação dos jurados como se no parlamento de Taiwan estivessem). Em Julho, Churky subirá de novo ao palco - agora do NOS Alive'18, em Algés.













As paredes têm ouvidos? Não têm. Será por isso, de resto, que o sonho de todas as bandas de garagem é subir a um palco, tocar a sua música e no final ouvir o público em êxtase (e, claro, não acordar do sonho logo a seguir). Na 5ª edição do EDP Live Bands, cuja final decorreu no sábado, 18, o sonho tornou-se realidade para uma banda - Churky foi o grande vencedor do concurso promovido pela EDP, em parceria com a Everything is New, a Sony Music e a Fnac. Media partner do concurso, a SÁBADO fez parte do júri e acompanhou a eleição desta nova banda portuguesa como melhor banda de garagem do País.Nove grupos amadores tinham passado pelo crivo do júri (composto por todos os parceiros), que começou o seu trabalho meses antes, ouvindo as 319 proponentes. Agora, vindas de todo o País, as bandas escolhidas preparavam-se para entrar na Fábrica L, na Lx Factory, em Lisboa, para mostrarem ao vivo o que já tinham provado saber fazer no recato da demo. O grande vencedor seria premiado triplamente: primeiro, com uma actuação no Festival NOS Alive'18, depois com a presença no MAD Cool Festival 2018, em Madrid, e por fim com a gravação de um álbum com a Sony Music Entertainment Portugal.Numa noite em que se ouviu rock psicadélico (com os Jupiturno, que vale a pena seguir), pop-rock (com os Bosque ou os Medusa) e até kuduro (com o Do Poster), o vencedor foi Diogo Rico Rodrigues, que se apresenta como Churky e tem uma sonoridade folk, toca o pop-rock e ainda nos guia pelos blues e pelo jazz.