The Bad Batch: mercenários de outra galáxia

Estreada em 2021, The Bad Batch foi um digno sucessor de uma das séries mais queridas do universo Star Wars, The Clone Wars. O ano arranca com a segunda temporada.

As personagens de Bad Batch são muito queridas no imaginário Star Wars

O tema Star Wars esteve sempre em cima da mesa do entretenimento. Tanta coisa aconteceu nos últimos anos que, por vezes, sobrou pouco tempo para o exercício de olhar para trás. Houve, contudo, um tempo em que não existia fartura de conteúdos Star Wars, o resultado do regresso aos filmes (a primeira trilogia na linha temporal) foi pouco entusiasmante e nem existiam videojogos. Quem aguentava a marca? Uma série de animação, Star Wars: The Clone Wars. Entre 2008 e 2014 satisfazia miúdos e graúdos e era uma lufada de ar fresco no imaginário criado por George Lucas. Star Wars: The Bad Batch existe enquanto braço desse universo, ou seja, é um spin-off. A segunda temporada chega ao Disney+ a 4 de janeiro e terá, tal como a primeira, 16 episódios.