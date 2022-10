Mais guerreiros Jedi em nova animação da Disney +

Nova série do universo Star Wars sobre Ahsoka Tano e Conde Dookan, Tales of Jedi estreia na próxima terça-feira, dia 25.

Se no mundo real não há quem não tenha um passado, na galáxia do universo Star Wars acontece o mesmo. Os sucessivos spin-offs com atores de carne e osso – de Rogue One a Han Solo – revelaram ao mundo as origens de alguns heróis da trilogia inicial, mas ainda há muitas personagens para rastrear até ao berço, sobretudo os que apareceram nos três filmes da prequela.