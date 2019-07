A forma como esta entrevista exclusiva se proporcionou demonstra um pouco como a própria Netflix não sabia bem o que tinha em mãos. Em março desse ano, durante um almoço em Lisboa que serviu para apresentar a nova responsável europeia para as relações com a imprensa, perante a inevitável pergunta "então o que é que vão ter de interessante nos próximos tempos?", surgiu discretamente, entre outras propostas, a referência a uma série protagonizada por Winona Ryder.

Antes de estrear, Stranger Things era "só" isso: o novo projeto de Winona Ryder, a atriz por duas vezes nomeada para um Óscar e que nunca tinha protagonizado uma série de televisão.

A primeira temporada chegou a 15 de julho de 2016 com pouca pompa e circunstância. Com exceção de Winona Ryder, o elenco era desconhecido. O currículo dos seus criadores, Matt e Ross Duffer, resumia-se à escrita de alguns episódios da série Wayward Pines e pouco mais.



A história passava-se em 1983 numa pequena cidade ficcional no estado do Indiana e tinha como protagonistas um grupo de pré-adolescentes a braços com alguns fenómenos sobrenaturais, como por exemplo serem perseguidos por um monstro de uma dimensão paralela.



Podia ser só mais uma das novas criações originais que quase todos os dias reforçam o catálogo da Netflix, mas não. Quem via os oito episódios não conseguia deixar de falar de Stranger Things aos amigos (e aos seguidores).



Ao boca a boca seguiram-se prémios Emmy, SAG e MTV e uma segunda temporada com nove episódios, estreada a 27 de outubro de 2017, que manteve a ação na cidade de Hawkins um ano depois, em 1984, mas introduziu novas coisas estranhas, como um misterioso monstro apelidado de Mind Flayer, cuja silhueta tentacular é vista a ensombrar as personagens nos últimos instantes do episódio final da temporada.

Em pouco tempo, o elenco desconhecido de 2016 deixaria de o ser.



Além da adoração de milhões de fãs, os atores viram as suas carreiras progredir em modo fast forward. Finn Wolfhard, que em Stranger Things interpreta Mike, um dos miúdos do grupo, protagonizaria em 2017 a nova adaptação cinematográfica de A Coisa, de Stephen King. Millie Bobby Brown, a atriz britânica que dá corpo à misteriosa Eleven, ficou com um dos papéis principais no remake de Godzilla II: Rei dos Monstros, que chegou às salas de cinema portuguesas no fim de maio. E David Harbour, o patusco xerife Jim Hopper, fez de Hellboy no remake homónimo de 2019 (estreou em abril) depois de anos a ter papéis secundários - até entrar em Stranger Things.



"O verão chegou em força", avança Ross Duffer à Entertainment Weekly sobre a terceira temporada, disponível na plataforma a partir desta quinta-feira, 4 de julho. "Sem aulas nem trabalhos de casa para fazer, os miúdos estão a tirar o melhor proveito do tempo livre com idas à piscina local e ao recém-inaugurado centro comercial Starcourt." Continuamos em Hawkins, o calendário marca 1986 e a puberdade chegou.



Os rapazes começam a estar mais interessados em raparigas do que em jogar Dungeons & Dragons, o que vai criar tensões no grupo que, contudo, tem problemas maiores para resolver, como resume Duffer: "Por baixo da superfície há um mal à espreita em Hawkings - e que irá atrás deles todos."

Ninguém esperava que Stranger Things se tornasse um fenómeno de popularidade global e uma das séries mais vistas da Netflix. Quer dizer, ninguém exceto os irmãos Duffer, que nem depois de verem a sua ideia rejeitada por mais de uma dúzia de produtoras em Hollywood desistiram de criar uma série que cruza a ficção científica e o género de terror, protagonizada por crianças e que é uma homenagem ao cinema e à cultura pop dos anos 80."É mais uma carta de amor a muitos dos filmes com que crescemos, como os do Spielberg ou do John Carpenter. Havia ficção científica, mas também filmes de terror e aquele tipo de filme em que miúdos lidam com os problemas da adolescência," diziam os gémeos àem maio de 2016, cerca de mês e meio antes de a primeira temporada estrear.