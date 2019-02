Snow Patrol apresentam Wildness em Lisboa

Formados na década de 90 por Gary Lightbody, Nathan Connolly, Paul Wilson, Jonny Quinn e Tom Simpson, os britânicos Snow Patrol contam agora com um currículo de sete álbuns, de onde saíram êxitos como Run, Chasing Cars, Open Your Eyes, Signal Fire ou Just Say Yes. Pelo meio, assinaram ainda uma versão de Crazy in Love, de Beyoncé.



Bilhetes de €21,58 a €37,53.

Depois de terem sido cabeças de cartaz no NOS Alive de 2018, os Snow Patrol regressam a Portugal para um concerto único, no Campo Pequeno, em Lisboa, este sábado, 16 de fevereiro.Na bagagem trazem o novo álbum de originais, Wildness, editado no passado mês de maio, após os sete anos de hiato que se sucederam à edição do sexto trabalho da banda, Fallen Empires.