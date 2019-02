Correntes d'Escritas, 20 anos de literatura

Paralelamente à comemoração do 20º aniversário, o festival homenageia nesta edição de ano ímpar, portanto dedicada à poesia, o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen - que se cumpre em Novembro: a sua obra dará o mote a 13 mesas de debate, a última das quais realizada excecionalmente em Lisboa, no dia 27, terça-feira, no Instituto Cervantes.



Já a conferência de abertura, marcada para as 15h do dia 19, versará sobre "As Letras da Língua e a Mobilidade dos Criadores na CPLP", depois de, às 11h, Marcelo Rebelo de Sousa - que já foi palestrante do festival - anunciar, no Casino da Póvoa, os vencedores dos Prémios Literários de 2019, sessão onde também será lançada a revista Correntes d'Escritas 18, dedicada à escritora e primeira mulher Presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Piñon.



Cinema, exposições, concertos de Aldina Duarte, Uxía, Mû Mbana, Amélia Muge e Mafalda Veiga, lançamentos de livros, declamação de poesia nas ruas, residências artísticas e uma Feira do Livro inédita, na galeria comercial contígua ao cine-teatro, completam o programa.

"Não há estrelas nestes encontros, todos fazem falta", começou por dizer Luís Diamantino na apresentação da 20ª edição do Correntes d'Escritas. No Cine-Teatro Garrett, que é casa do evento desde 2016 - em plena baixa da Póvoa -, o vice-presidente da câmara enumerando estreantes e repetentes que terão a palavra nesta edição comemorativa, destacando os vencedores do prémio Camões, Hélia Correia, Arménio Vieira ou Germano Almeida; o prémio Cervantes, Sergio Ramírez; Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Manuel Jorge Marmel e Juan Gabriel Vásquez, galardoados com o Prémio Literário Casino da Póvoa; os Prémios Saramago Paulo José Miranda, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Ondjaki e Bruno Vieira Amaral e os prémios Leya, Afonso Reis Cabral e Itamar Vieira Junior.Destaca-se também Onésimo Teotónio de Almeida, que não falhou nem um Correntes nestes 20 anos (a par de Manuel Rui e José Carlos de Vasconcelos) e este ano, além de fechar os debates no Porto, como de costume (no dia 23), lançará a 22, sexta-feira, o livro Correntes D'Escritas & Correntes Descritas, com as suas intervenções ao longo destes 20 anos.