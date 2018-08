Shawn Mendes, filho do Algarve, vai à conquista do Alentejo

Agora com novo álbum para mostrar - o primeiro homónimo, que além de In My Blood inclui outros temas que foram sendo lançados aos poucos, via Internet, jogando com a ansiedade dos fãs para multiplicar números, como Lost In Japan, Youth (com Khalid), Where Were You in the Morning e Nervous -, Shawn Mendes promete levar enchente ao festival no sábado, 11 de Agosto, o de encerramento e o mesmo em que actua outro ídolo da juventude - no caso, apenas a nacional: o algarvio Diogo Piçarra, apostado em envolver o público na toada romântica que dominará toda a noite com temas como Meu e Teu, Tu e Eu ou História.



Os Karetus, a fechar o palco principal com convidados especiais e muito aparato cénico prometido, Lemaitre e Enoque são outros nomes desta desejada última noite na Zambujeira do Mar, mas a festa começa já na terça-feira, dia 7, com MC Fioti e Ben Ambergen a assegurarem a recepção ao campista. Na quarta, 8, destacam-se Piruka, Don Diablo, Sick Individuals e Mightyfools, e na quinta, 9, os ânimos aquecem com as irresistíveis selecções dançáveis de Hardwell, a pop orelhuda de Jason Derulo, que traz disco novo, 777, o rap de Papillon e os ecos africanos de C4 Pedro, WizKid ou Eva RapDiva.



Finalmente, na sexta, 10, a Herdade da Casa Branca agita-se com Lil Pump, Marshmello, Desiigner e o encontro especial de Mundo Segundo e Sam The Kid, a provar (aliás, como outros nomes do cartaz, de Estraca a Papillon, e já não é deste ano) que o hip-hop é o grande protagonista do festival alentejano.

Não se pense que Shawn Mendes, que a 8 de Agosto, o segundo dia do festival MEO Sudoeste, completa 20 anos, é um fenómeno de popularidade apenas entre o público adolescente nacional, por causa das suas ligações a Portugal - o pai português, que em tempos trocou Lagos, no Algarve, pelo Canadá (e por lá o teve e criou, com a mãe, inglesa) ou a versão da sua música In My Blood, com letra de apoio à selecção capitaneada por Cristiano Ronaldo. Mendes é uma estrela mundial, que esgotou o Madison Square Garden de Nova Iorque em cinco minutos e acaba de receber o "botão de diamante" do YouTube, por ter 15 milhões de inscritos no seu canal oficial do site.O sucesso começou a desenhar-se em 2013, quando Shawn se inventou a si mesmo, pedindo à irmã para o filmar no seu quarto, a cantar uma miniversão de As Long As You Love Me, êxito do ídolo teen Justin Bieber. Bastaram seis segundos do refrão, publicados estrategicamente na rede social Vine, para conquistar a Internet. Em Maio de 2014, assinou contrato com a Island Records. O seu primeiro single, Life of the Party, vendeu 150 mil cópias na primeira semana sem promoção radiofónica e o seu álbum de estreia, Handwritten - do qual também saiu o aclamado single Stitches -, chegou à liderança do top da Billboard. O seguinte, Illuminate, em 2016, teve como ponta-de-lança Mercy, mistura perfeita de pop e romantismo, que decerto vai pôr o recinto do festival (a decorrer, como sempre na Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar) a cantar em uníssono.