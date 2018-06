Festival MED volta a celebrar a world music em Loulé

Os Asian Dub Foundation (na foto) encabeçam o cartaz do Festival MED, que volta a dar world music a Loulé, de 28 a 30 de Junho. A banda fundada há 25 anos em Londres, com músicos da Índia, Paquistão e Sri-Lanka, actua no Palco Matriz às 0h30 de sexta, a seguir aos catalães La Pegatina.Outros destaques? Miguel Araújo, Orelha Negra e Bonga na quinta; Teresa Salgueiro, Bitori & Chando Graciosa e Dub Inc no sábado. Bilhetes diários a €12, passes a €30.