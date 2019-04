Sem hip-hop, ID-No Limits segura as pontas na despedida

Sobre o dia inaugural de um festival de cujo êxito havia motivos legítimos para duvidar, escrevemos nesta plataforma que a elevada adesão do público e relativa criatividade do conceito (quanto mais não seja pela localização improvável, no Centro de Congressos do Estoril, e surpreendente variedade de oferta musical) tinham feito da apresentação do ID - No Limits uma data memorável: apoiados na força dos seus cabeças de cartaz, Madlib e IAMDDB, os restantes palcos não fizeram má figura ao redirecionar o público para outras sonoridades, recebendo com dignidade o testemunho de dar continuidade à festa pela noite fora.

O segundo e último dia, contudo, prometiam revelar a outra face daquele que sempre se assumiu como um festival de eletrónica (em primeiro lugar ou, pelo menos, na sua maioria) e as consequências de ter abdicado da dominante pop contemporânea fizeram-se sentir cedo. As filas de que falávamos no primeiro dia diminuíram, a adesão mirrou e o público que compareceu achava-se visivelmente menos interessado nas atrações do palco principal, migrando para as restantes divisões do Centro de Congressos, que, em compensação, se encheram de uma vida que não se viu no dia anterior.

A maior prejudicada por este êxodo foi Arca, cujo concerto no palco principal se assemelhou mais a um ato de protesto. A artista (não-binária) venezuelana envereda, em nome próprio, por caminhos muito mais performativo-conceptuais do que as produções de alto calibre para Björk, Frank Ocean ou Kanye West dariam a entender, e o seu espetáculo repleto de ativismo político e fortemente conotado com causas LGBTI terá sido demasiado para muitos. Ao longo de uma performance que incluiu leituras, projeções de sado-masoquismo e coreografias provocadoras em contacto com o público (além do apoio incondicional da sua base de fãs), a adesão esteve sempre longe do ideal para um ato do seu peso e destaque.

Quem lucrou foi o britânico Kamaal Williams que, com uma refrescante formação de bateria, baixo e teclados, foi bastante melhor sucedido em convencer o público que acudiu a presenciar a sua interessante mescla de hip-hop e jazz instrumental, repleta de energia e momentos de virtuosismo técnico. Em conjunto com Dino D’Santiago, que deslumbrou com a sua aclamada união entre os universos da eletrónica e do R&B e as tradições africanas da morna e do funaná, Williams fez do palco do Auditório do Centro de Congressos um dos mais desejados destinos do ID na sua derradeira noite.