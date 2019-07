Rod Stewart conheceu Marcelo e treinou com o Belenenses

Não foi a única fotografia para a posteridade que Rod Stewart fez em Lisboa.







No mesmo dia, durante a tarde, o músico surgiu, envergando a camisola do seu clube eleição, o Celtic, no Estádio do Jamor, onde decorria o primeiro treino da época do Belenenses e logo se juntou à equipa liderada por Silas, posando para as fotos dos jornalistas.









Criador de êxitos como I Am Sailing ou I Don't Want To Talk About It, Do You Think I'm Sexy? ou Maggie May, Rod Stewart atuou ontem, 1 de julho, em Lisboa, na Altice Arena, e Marcelo Rebelo de Sousa foi vê-lo. No final do concerto, o presidente decidiu congratular o músico escocês, aparecendo nos bastidores, onde posou com ele, como documenta a foto que a promotora do concerto, a Everything Is New, publicou nas redes sociais, juntamente com outras imagens do concorrido concerto.